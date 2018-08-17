Выделенные полосы будут работать на Кутузовском проспекте 18 и 19 августа

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Выделенные полосы на Кутузовском проспекте и улице Большая Дорогомиловская будут работать в выходные 18 и 19 августа, сообщает Агентство "Москва".

В ГКУ "Центр организации дорожного движения" отметили, что такое решение принято в связи с закрытием участка Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" – там пройдут ремонтные работы.

Вдоль закрытой ветки пустят компенсационные автобусы маршрута "КМ1" и "КМ2". Автомобилистов попросили не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.

В предстоящие выходные для пассажиров будут недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". В обычном режиме они заработают 20 августа в 5:30.