Aston Martin представила первый электромобиль Джеймса Бонда

На автосалоне в Шанхае компания Aston Martin представила первый серийный электромобиль Rapide E. За его руль сядет британский актер Дэниел Крейг в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, сообщает ТАСС.

Как заявили в Aston Martin, Rapide E оснащен двумя электромоторами общей мощностью 610 лошадиных сил, что позволяет ему набирать скорость до 100 километров в час за четыре секунды. На одной зарядке автомобиль способен преодолеть более 320 километров, уточнили представители компании. Планируют выпустить в общей сложности 155 болидов.

Как подчеркнул глава Aston Martin Энди Палмер, презентация электромобиля Rapide E – "потрясающий момент" и "исторический шаг" для компании. "При этом очень важно, что при использовании новой технологии мы не отказывались от тех уникальных качеств, которые определяют Aston Martin", – пояснил Палмер.

По данным СМИ, идею пересадить Бонда в электромобиль высказал режиссер Кэри Фукунага.

В последних четырех фильмах роль агента 007 сыграл Дэниел Крейг. Ранее образ суперагента на экране воплощали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

Автомобиль Aston Martin, тогде еще на бензиновом двигателе, впервые появился в фильме о легендарном шпионе более полувека назад. На нем ездил Шон Коннери в картине "Голдфингер" (1964).