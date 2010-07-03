Aston Martin представила первый электромобиль Джеймса Бонда

На автосалоне в Шанхае компания Aston Martin представила первый серийный электромобиль Rapide E. За его руль сядет британский актер Дэниел Крейг в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, сообщает ТАСС.
Как заявили в Aston Martin, Rapide E оснащен двумя электромоторами общей мощностью 610 лошадиных сил, что позволяет ему набирать скорость до 100 километров в час за четыре секунды. На одной зарядке автомобиль способен преодолеть более 320 километров, уточнили представители компании. Планируют выпустить в общей сложности 155 болидов.
Как подчеркнул глава Aston Martin Энди Палмер, презентация электромобиля Rapide E – "потрясающий момент" и "исторический шаг" для компании. "При этом очень важно, что при использовании новой технологии мы не отказывались от тех уникальных качеств, которые определяют Aston Martin", – пояснил Палмер.
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