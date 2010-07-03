Движение поездов на красной ветке ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

На Сокольнической ветке столичной подземки ввели в график движение поездов после падения человека на рельсы, говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Некоторое время назад интервалы в движении поездов на красной ветке были увеличены. Отмечалось, что задержки произошли из-за инцидента с пассажиром.