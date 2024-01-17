Движение на трассе М-12 "Восток" осуществляется без затруднений

Фото: телеграм-канал Readovka

Движение на участке трассы М-12 "Восток" от Канаша до Шали осуществляется без затруднений. Об этом сообщается в телеграм-канале госкомпании "Автодор".

"По состоянию на 13:30 на М-12 "Восток" из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684-й–836-й километр ликвидированы", – следует из сообщения.

В "Автодоре" добавили, что автомобилистам предложили необходимую помощь, в том числе обогрев и топливо.

Рано утром 17 января сообщалось, что движение по трассе М-12 "Восток" было ограничено на фоне неблагоприятных погодных условий.

Между тем ЦОДД рекомендовал водителям Москвы пересесть на метро для поездок по городу из-за предстоящего снегопада. Автомобилистов призвали отказаться от поездок на личных машинах и напомнили, что городской транспорт в условиях непогоды работает штатно.



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