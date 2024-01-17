Движение по трассе М-12 "Восток" частично ограничено из-за непогоды

Фото: телеграм-канал Readovka

Движение по трассе М-12 "Восток" временно ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в телеграм-канале госкомпании "Автодор".

Уточняется, что движения нет на участке 684–836 километр от Канаша до Шали.

Ранее стало известно, что ДТП с 15 грузовыми и легковыми автомобилями произошло на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области. В связи с этим движение около села Старого Якушкина было приостановлено.

Прокуратура Сергиевского района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По некоторым данным, в результате ДТП травмы получили два человека.