Правительство обязало водителей надевать светоотражающие жилеты по ночам

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Правительство России внесло изменения в правила дорожного движения. При нахождении на проезжей части в темное время суток необходимо надевать жилеты со световозвращающими полосами, передает ТАСС.

Постановление, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, 16 декабря опубликовали на сайте кабмина. Постановление вступит в силу спустя 90 суток со дня опубликования.

В пояснительной записке указано, что число наездов на водителей, вышедших из автомобилей и находящихся на проезжей части или обочине, в текущем году возросло на 4,8 процента по сравнению с 2016 годом.

В то же время отмечается снижение на 10,2 процента случаев наездов на пешеходов, которые в соответствии с ПДД обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами при движении по обочине в темное время суток.