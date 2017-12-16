Московским водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт

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Водителям в Москве порекомендовали 16 и 17 декабря отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт. Сообщение об этом выпустил информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ранее управление МЧС по Москве предупредило об ухудшении погоды. По данным спасателей, 16 декабря ожидаются мокрый сильный снег, дождь, усиление ветра до 13-18 метров в секунду, к вечеру возможен гололед.



На 12:10, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог составляет три балла. Заторы подрастут до пяти баллов к 14:00 обещают в "Яндексе".