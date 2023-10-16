В Японии сумоистов сняли с авиарейса из-за перевеса

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В Японии сумоистов сняли с рейса авиакомпании Japan Airlines из-за перевеса. Об этом сообщило издание The Japan News.

Несколько борцов сумо забронировали места на двух самолетах, следующих из Токио в Осаку, где проходил спортивный фестиваль. Как уточнило издание, рейсы должны были выполнять Boeing 737-800 вместимостью 165 пассажиров.

У авиакомпании возникли опасения, что на лайнерах может быть перевес, ведь все спортсмены весили порядка 120 килограммов. Поэтому было принято решение снять с рейса нескольких сумоистов и предоставить им другой самолет. В нем полетели 27 человек.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток – Чита совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

Нештатная ситуация возникла из-за выявленной неисправности левого двигателя. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

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