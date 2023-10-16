Аналитики назвали премиальные марки автомобилей, которые реже всего меняли в этом году

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Владельцы марки BMW реже всех расставались со своими автомобилями в этом году. Об этом "Газете.ру" рассказали аналитики.

В исследовании рассматривались автомобили премиум-сегмента в возрасте от 3 до 5 лет. Меньше всего доля владельцев, сменивших свое авто в период с января по сентябрь 2023 года, отмечалась у автомобилей марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover.

В премиум-сегменте россияне реже всего продавали автомобили BMW 5-Series, BMW 3-Series, Mercedes-Benz E-Klasse, BMW X3, BMW X5, BMW X6, Mercedes-Benz C-Klasse и Audi A4.

Ранее аналитики подсчитали, что автомобилем массового сегмента, который россияне продавали реже других в этом году, является Hyundai Creta.

Также владельцы Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Kia Optima, Sportage, Rio X-Line и Lada Vesta Cross реже всего расставались со своими автомобилями.