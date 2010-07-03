Пешеходный переход над путями МЖД появится в Бутырском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Через железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги построят надземный пешеходный переход, его участок войдет в состав МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", который будет проходить от Одинцова до Лобни.
"Сейчас жители переходят Дмитровское шоссе на светофоре в районе улицы Всеволода Вишневского, а железнодорожные пути перебегают стихийно. С запуском первого диаметра сократится интервал движения поездов в среднем до пяти минут. Современный надземный переход позволит жителям безопасно пересекать не только участок железной дороги, но и оживленное Дмитровское шоссе", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Переход будет соединять Дмитровское шоссе с улицей Яблочкова вблизи дома № 3. Тимирязевский и Бутырский районы будут связаны между собой.
Заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института генплана Москвы Денис Власов добавил, что по переходу смогут легко пройти семьи с детьми в Гончаровский парк, к спортивной школе № 86, к поликлиникам. Встроенные лифты позволят маломобильным гражданам пользоваться надземным переходом.
В конце 2019 года будет открыто движение по первым двум МЦД. На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Калужско-Рижский" будет 66 станций. На 27 из них пассажиры смогут сделать пересадки на метро, радиальные направления железной дороги и Московское центральное кольцо. Диаметры будут работать с 05:30 до 01:00. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пять-шесть минут.
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