Движение электричек на Рижском и Ярославском направлениях частично отменено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение пригородных поездов на Рижском и Ярославском направлениях Московской железной дороги (МЖД) частично отменено.
Как сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК" в Twitter, на Рижском направлении произошла частичная отмена поезда №6004 (Шаховская-Москва) на участке Шаховская-Благовещенское. Кроме того, на 40 минут задержан поезд №7002/7001 (Шаховская-Красный Строитель).
По предварительным данным, причиной случившегося является отказ технических средств. В то же время по техническим причинам полностью отменено движение двух пригородных электропоездов Ярославского направления: поезд №6812 (Москва-Фрязино-Пассажирская) и поезд №6817 (Фрязино-Пассажирская-Москва), говорится в сообщении.
Росстандарт ранее рекомендовал вокзалам установить максимальное время ожидания. Согласно директиве, пассажиры будут проводить в очередях за билетами на поезда дальнего следования не более 10 минут, а на электрички – до семи минут.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: