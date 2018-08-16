Движение электричек на Рижском и Ярославском направлениях частично отменено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение пригородных поездов на Рижском и Ярославском направлениях Московской железной дороги (МЖД) частично отменено.

Как сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК" в Twitter, на Рижском направлении произошла частичная отмена поезда №6004 (Шаховская-Москва) на участке Шаховская-Благовещенское. Кроме того, на 40 минут задержан поезд №7002/7001 (Шаховская-Красный Строитель).

По предварительным данным, причиной случившегося является отказ технических средств. В то же время по техническим причинам полностью отменено движение двух пригородных электропоездов Ярославского направления: поезд №6812 (Москва-Фрязино-Пассажирская) и поезд №6817 (Фрязино-Пассажирская-Москва), говорится в сообщении.

Росстандарт ранее рекомендовал вокзалам установить максимальное время ожидания. Согласно директиве, пассажиры будут проводить в очередях за билетами на поезда дальнего следования не более 10 минут, а на электрички – до семи минут.