Новые маршруты электробусов запустили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электробусы вышли на два новых маршрута в столице – № 778 и Sk.

"Маршрут № 778 проходит по Третьему транспортному кольцу – от Рижского вокзала до Спартаковской площади. Электробусы с обозначением Sk ходят от транспортного хаба по территории "Сколково" – здесь проезд для пассажиров бесплатный", – рассказали в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Российская столица является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах. До конца года еще 300 единиц электробусов выйдет на дороги Москвы.

С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), а также от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).

В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы по Хабаровской улице, Щелковскому шоссе и далее по Большой Черкизовской улице до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.



"Большая Москва": Московский электробус

Автобусы на электрической тяге выпускают два российских предприятия. Согласно контрактам, производители отвечают за полную функциональность этого транспорта и зарядных станций в течение 15 лет их эксплуатации, кроме того, берут на себя все риски и расходы по закупке деталей и комплектующих.

Электробус способен вместить 85 пассажиров, в нем есть 30 мест для сидения. Благодаря низкому уровню пола, наличию пандуса и накопительной площадке пользоваться электробусами удобно всем, включая маломобильных пассажиров.

В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi. Электробус двигается практически бесшумно. Заряжать его нужно с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках.

