Выделенные полосы столицы стали доступны для социального такси

В столице автомобили социального такси теперь могут ездить по выделенным полосам. Это позволит маломобильным москвичам быстрее доехать до медицинских, культурных и социальных учреждений, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
"Машины оформляют в желтом цвете, им выдают новые государственные номера, соответствующие требованиям к работе такси", – говорится в сообщении.
По словам заместителя гендиректора Мосгортранса Максима Коновалова, соцтакси являются очень востребованными среди жителей столицы с ограниченными возможностями.
"В прошлом году служба выполнила больше 95 тысяч индивидуальных заказов. Сегодня легковые машины соцтакси ежедневно совершают свыше 350 выездов", – отметил Коновалов.
Ранее заместитель гендиректора Мосгортранса сообщал, что в столице до конца текущего года появится единый бренд социального такси. Коновалов рассказал, что бренд разрабатывается столичным департаментом транспорта вместе с Мосгортрансом. Оказывать услуги социального такси будет единая, узнаваемая такси-компания.
Ранее специалисты Аналитического центра при правительстве РФ пришли к выводу, что поездки на такси безопаснее поездок на личном автомобиле. По оценкам экспертов, при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в аварию в такси оказалась в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном транспорте. Кроме того, аналитики выяснили, что смертельные ДТП с участием такси происходят почти в пять раз реже.
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