Движение в Москве ограничат в апреле и мае из-за пасхальных мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на нескольких столичных улицах ограничат из-за пасхальных мероприятий, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Изменения коснутся участков у Востряковского, Домодедовского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ. Они будут актуальны с 6:00 до окончания мероприятий 21, 28 апреля, 5 мая. 7 мая ограничения будут действовать для Домодедовского, Николо-Архангельского и Щербинского кладбищ, 9 мая схема движения поменяется на Николо-Архангельском проезде.

На участке проезда Стратонавтов – от Волоколамского проезда до Тушинской площади движение ограничат для автотранспорта. В проектируемом проезде № 5492 от улицы Фомичевой до Планерной улице и в Волоколамском проезде ограничат остановку и стоянку автомобилей.

В выходные дни на время проведения мероприятий будут работать выделенные полосы для маршрутных транспортных средств на участке Пятницкого шоссе – от МКАД до улице Барышиха и на Волоколамском шоссе – от Тушинской площади до МКАД.

Изменения затронут участки улицы Вешняковская – от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец; Суздальской улицы – от улицы Городецкая до Николо-Архангельского проезда. Кроме того, они распространятся на Проектируемый проезд № 326 – от улицы Салтыковская до Николо-Архангельского проезда; улицу Галины Вишневской – от улицы Суздальская до Салтыковской и Николо-Архангельский проезд – от улицы Салтыковская до кладбища.

Ограничения введут на участке от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца; по Боровскому и Востряковскому шоссе – от улицы Никулинская до Озерной. Они также появится в Молодцовском проезд и путепроводе через Симферопольское шоссе – от улицы Типографская до Щербинского кладбища. Перекроют участок дублера Каширского шоссе – от улицы Шипиловская до улицы Ясеневая при движении в сторону области.

Появятся ограничения и на участках Новосходненского шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище), Фестивальной улице (от улицы Смольная до Ленинградского шоссе); дороге к Перепечинскому кладбищу – от деревни Шемякино. В ТиНАО будет ограничено движение на участке улицы Адмирала Корнилова – от Проектируемого проезда № 974 до Киевского шоссе.

Изменится схема движения в центре города в связи с проведением 41-го Московского международного кинофестиваля. С 16:00 18 апреля до 05:00 19 апреля машины не смогут проехать по Большому Путинковскому переулку. Движение перекроют от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы. Такое же ограничение будет действовать с 16:00 25 апреля до 05:00 26 апреля.

Кроме того, водителей не пустят на крайнюю левую полосу в Большом Путинковском переулке – от Малого Путинковского переулка до Малой Дмитровки. Ограничение введут с 22:00 17 апреля до 23:59 18 апреля и с 22:00 24 апреля до 23:59 25 апреля.