Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:10

Проспект Генерала Дорохова откроют до конца 2020 года

транспорт город

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проспект Генерала Дорохова планируют полностью открыть до конца 2020 года, сообщает портал Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"Дорога пройдет на участке от Третьего транспортного кольца до МКАД. Здесь строят путепровод, который обеспечит выезд на Поклонную улицу и далее на улицу Генерала Ермолова. На нем уже забетонированы подпорные стены, завершается бетонирование опор", – заявил Загрутдинов.

В настоящий момент рабочие возводят последний участок магистрали от Минской улицы до ТТК. Планируется, что там переустроят железнодорожные пути и коммуникации, которые попали в зону строительства дублера и съезда с него.

Проспект Генерала Дорохова является вылетной магистралью, которая проходит от Московской кольцевой автомобильной дороги до ТТК. 20 января состоялся запуск движения по второму участку проспекта Генерала Дорохова – от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика