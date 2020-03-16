Проспект Генерала Дорохова откроют до конца 2020 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проспект Генерала Дорохова планируют полностью открыть до конца 2020 года, сообщает портал Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"Дорога пройдет на участке от Третьего транспортного кольца до МКАД. Здесь строят путепровод, который обеспечит выезд на Поклонную улицу и далее на улицу Генерала Ермолова. На нем уже забетонированы подпорные стены, завершается бетонирование опор", – заявил Загрутдинов.

В настоящий момент рабочие возводят последний участок магистрали от Минской улицы до ТТК. Планируется, что там переустроят железнодорожные пути и коммуникации, которые попали в зону строительства дублера и съезда с него.

Проспект Генерала Дорохова является вылетной магистралью, которая проходит от Московской кольцевой автомобильной дороги до ТТК. 20 января состоялся запуск движения по второму участку проспекта Генерала Дорохова – от Аминьевского шоссе до Минской улицы.