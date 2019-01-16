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16 января, 23:13

Azur Air и NordWind рекомендовали сократить чартерные программы

транспорт

16 января, 23:13

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям Azur Air и NordWind в феврале сократить чартерные программы на 10%. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

"Несмотря на то, что ни одна из авиакомпаний с 15 декабря по 15 января не превысила 10% порог задержек, двум перевозчикам было рекомендовано сократить на 10% планы на чартерную перевозку в феврале", – сказано в сообщении.

Отмечается, что за отчетный период у Azur Air задержались 9,4% чартеров из 531 выполненных, а у NordWind – 6,1% из 180 рейсов.

По действующим с декабря 2018 года правилам, Росавиация способна отказать перевозчику в выдаче разрешений на последующие чартерные полеты, если число задержанных чартеров превышает 10% от общего количества рейсов.

С 15 декабря по 15 января авиакомпании РФ выполнили 1720 чартерных рейсов. Из них были задержаны 93 рейса. Средний показатель задержек по отрасли составил 5,4%.

В ноябре минувшего года Росавиация назвала лидеров по задержкам чартерных рейсов. Ими стали "Якутия", "ИрАэро" и Azur Air.

транспорт

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