Автобусным маршрутом через ВДНХ воспользовались 450 тысяч пассажиров за год

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Автобусным маршрутом на территории ВДНХ воспользовались около 450 тысяч пассажиров. Маршрут № 533 начал работать с конца 2016 года, он связывает выставочный комплекс со станциями метро "ВДНХ" и "Ботанический сад". С автобуса также можно пересесть на МЦК.

"ВДНХ является крупнейшим экспозиционным комплексом России, популярным как среди москвичей, так и среди туристов. Для их комфортного перемещения год назад был запущен маршрут, обеспечивающий проезд от станций метро и МЦК к основным объектам выставки", – цитирует замгендиректора Мосгортранса Бориса Ткачука портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что осенью 2017 года через ВДНХ запустили дополнительные автобусы малой вместимости.

Транспорт ходит по маршруту № 533 ежедневно с 7:00 до 23:00 с интервалами в час пик не более шести минут. Восемь автобусов перевозят более двух тысяч пассажиров. Транспорт оснащен системами климат-контроля и видеонаблюдения.

На маршруте предусмотрены остановки около наиболее популярных объектов: павильона "Центральный", Дома культуры, исторического парка "Россия — моя история", Дворца бракосочетания и развлекательного комплекса "Городская ферма".

Ранее сообщалось о росте популярности автобусов сети "Магистраль". В ноябре ими воспользовались два миллиона пассажиров. Транспорт ходит по новым выделенным полосам в центре города. Ежедневно автобусами пользуются около 100 тысяч человек.