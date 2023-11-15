ЦОДД предупредил москвичей о возможной гололедице в ночь на 16 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за ожидаемой гололедицы в четверг, 16 ноября. Об этом сообщил телеграм-канал "Дептранс. Оперативно" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Понижение температуры и вероятное образование гололедицы предполагается в ночь на 16 ноября, а также утром в четверг. В ЦОДД в очередной раз попросили водителей пользоваться городским транспортом, если они забыли сменить летнюю резину на зимнюю.

"Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад", – уточнили в центре.

В настоящее время ситуационный центр и 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД в круглосуточном режиме следят за дорожной обстановкой на столичных дорогах.

Ранее стало известно, что первым днем этого месяца, когда среднесуточная температура будет ниже нуля в Москве, станет четверг, 16 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его данным, пик холода придется на 18 ноября – температура ночью упадет до минус 10, а днем – до минус 6 градусов.



Про ожидаемый гололед на дорогах столицы ранее сообщал комплекс городского хозяйства Москвы. По данным ведомства, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Кроме того, 16-го числа в столице ожидается небольшой снегопад. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявлял, что в результате в городе может сформироваться небольшой снежный покров.

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