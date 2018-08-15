Регистрировать гироскутеры предложили в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Регистрацию личного электротранспорта предложил ввести депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Речь идет о сегвеях, гироскутерах, моноколесах. Он также предложил разработать ПДД для их владельцев.
"В Российской Федерации уже много лет существует проблема высокой смертности наших граждан в дорожно-транспортных происшествиях. Одной из причин этого является отсутствие правового регулирования использования личного электротранспорта, такого как сегвеи, гироскутеры, моноколеса", – цитирует письмо парламентария в ГИБДД РИА Новости.
По словам политика, органам власти нужно научиться оперативно реагировать на новые вызовы, которые приносит прогресс науки и техники.
Он отметил, что максимальная скорость транспорта и сложность его устройства позволяют ввести регистрацию. При этом правила дорожного движения должны быть дополнены пунктами, регулирующими порядок езды на гироскутерах и сегвеях, полагает депутат.
Ранее в Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречку. Предполагается, что за первое нарушение водителю будет грозить штраф. Сейчас за выезд на встречку можно лишиться прав на срок от четырех до шести месяцев. При повторном нарушении автовладелец может потерять права на года. Депутаты же предлагают ограничиться сроком от двух месяцев до года.
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