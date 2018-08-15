В Минтрансе предложили компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Минтрансе предложил правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы, вызванные ростом цен на топливо, сообщает ТАСС.
Это позволит сдержать подорожание авиабилетов. По словам министр транспорта Евгения Дитриха, по итогам этого года цены на топливо могут вырасти на 30 процентов. Из-за такого скачка авиаперевозчики могут потерять 50 миллиардов рублей. Власти предлагают компенсировать им 22,5 миллиарда. По словам Дитриха, сейчас этот вопрос рассматривается в правительстве.
Ровно в полночь на 15 августа билеты на самолет подорожали в среднем на восемь процентов. Если 14 августа в Рим можно было улететь прямым рейсом за 11,8 тысячи, то 15 августа самый дешевый билет в одну сторону – 12,5 тысячи рублей.
В Париж накануне летали за 31 тысячу 140 рублей, 15 августа билет на тот же самый рейс стоит на тысячу с лишним больше. Подорожание связано с валютными колебаниями.
Для определения стоимости авиабилетов на международные рейсы применяется специальный курс. Его устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта. Расчет происходит раз в неделю на основе курса Центробанка и начинает действовать со среды. За прошедшую неделю курс доллара к рублю вырос примерно на пять процентов, евро подорожал почти на шесть процентов. Поэтому эксперты прогнозировали увеличение стоимости авиабилетов, а многие пассажиры заранее их бронировали.
В полночь билеты на авиарейсы подорожали
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: