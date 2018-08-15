В Минтрансе предложили компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

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В Минтрансе предложил правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы, вызванные ростом цен на топливо, сообщает ТАСС.

Это позволит сдержать подорожание авиабилетов. По словам министр транспорта Евгения Дитриха, по итогам этого года цены на топливо могут вырасти на 30 процентов. Из-за такого скачка авиаперевозчики могут потерять 50 миллиардов рублей. Власти предлагают компенсировать им 22,5 миллиарда. По словам Дитриха, сейчас этот вопрос рассматривается в правительстве.

Ровно в полночь на 15 августа билеты на самолет подорожали в среднем на восемь процентов. Если 14 августа в Рим можно было улететь прямым рейсом за 11,8 тысячи, то 15 августа самый дешевый билет в одну сторону – 12,5 тысячи рублей.

В Париж накануне летали за 31 тысячу 140 рублей, 15 августа билет на тот же самый рейс стоит на тысячу с лишним больше. Подорожание связано с валютными колебаниями.

Для определения стоимости авиабилетов на международные рейсы применяется специальный курс. Его устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта. Расчет происходит раз в неделю на основе курса Центробанка и начинает действовать со среды. За прошедшую неделю курс доллара к рублю вырос примерно на пять процентов, евро подорожал почти на шесть процентов. Поэтому эксперты прогнозировали увеличение стоимости авиабилетов, а многие пассажиры заранее их бронировали.