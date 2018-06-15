Собянин утвердил проект планировки территории открытого участка Филевской линии метро

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории открытого участка Филевской линии столичного метро. Постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы. Документ также изменяет границы нескольких природных комплексов на западе столицы.

Согласно приложению к постановлению, предполагается реконструировать участок голубой ветки метро длиной 8,7 километра между станциями "Студенческая" и "Кунцевская". Кроме того, проект коснется одного километра Арбатско-Покровской линии за станцией "Кунцевская".

Реконструировать будут и электродепо "Фили", обслуживающее подвижной состав Филевской линии метрополитена.