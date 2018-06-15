Почти 50 тысяч поездок совершили пассажиры на станции МЦК Лужники 14 июня

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Почти 50 тысяч поездок совершили пассажиры на станции МЦК Лужники во время матча открытия чемпионата мира по футболу 14 июня, сообщает Агентство "Москва". Это максимальный пассажиропоток ТПУ с начала открытия кольца.

Отмечается, что эта станция Московского центрального кольца стала одним из главных транспортных объектов столицы, принимающих туристов и болельщиков турнира.

За два часа до начала игры станция работала только на выход, во время – в обычном режиме, а два часа после матча – только на вход. Турникеты были открыты для свободного прохода. Такой режим позволил повысить пропускную способность ТПУ.

Ранее стало известно, что метро и МЦК будут работать до 3:00 в дни проведения поздних матчей чемпионата.

Церемония открытия ЧМ-2018 состоялась 14 июня на стадионе "Лужники" перед первым матчем турнира, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Всех спортсменов и болельщиков поприветствовал Владимир Путин. Президент пожелал успеха всем командам, а фанатам "незабываемых впечатлений".

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" примут 12 игр, всего же мероприятие пройдет в 11 городах страны.