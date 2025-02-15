Правила проезда по МСД изменились с 15 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Правила проезда для автомобилей по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменились с 15 февраля, говорится на официальном сайте магистрали.

Так, за проезд в критически загруженные часы в будние дни, утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00, со всех машин взимается плата – 5 рублей за движение по каждому из девяти участков диаметра.

Отмечается, что проезд будет фиксироваться камерами, счет же владельцу автомобиля будет приходить в пятидневный срок. Оплатить его можно с помощью приложения "Парковки Москвы", портала госуслуг или сайта МСД. Не оплатившим проезд водителям грозит штраф 3 тысячи рублей, юрлицам – 10 тысяч рублей.

Ранее в пресс-службе Дептранса Москвы подчеркивали, что изменение правил проезда по МСД должно помочь разгрузить трассу, а также позволить сократить время поездки из одного района в другой, сделав поездку по магистрали более предсказуемой по времени.

По данным департамента, в среднем один автомобилист проезжает три участка, то есть он должен будет отдать 15 рублей за поездку. Средства, выплаченные за проезд по МСД, будут направлены на создание новой транспортной инфраструктуры, указали в Дептрансе.