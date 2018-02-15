Авиакомпании уже могут продавать билеты в Каир – Минтранс

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпании могут начинать продажу билетов в Каир. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Максим Соколов в четверг, 15 февраля.

"Как только будет получено техническое разрешение Росавиации, авиакомпании могут без каких-либо ограничений продавать билеты. В принципе, они могут продавать их сейчас, просто страхуются, вдруг какие-то формальности не будут к определенной дате урегулированы", – сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что египетская авиакомпания EgyptAir может запустить рейсы из Москвы в Каир и обратно с 20 февраля. Вопрос о возобновлении чартерных полетов на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет обсуждаться в апреле.

Авиасообщение с Египтом прервали более двух лет назад, когда в результате взрыва российского лайнера над Синаем погибли 224 человека. 4 января 2018 года Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир.

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