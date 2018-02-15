Спортсмены и делегации FIFA смогут ездить по выделенным полосам во время ЧМ-2018

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Правила дорожного движения изменятся во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Изменения разрешают движение по выделенным полосам транспортных средств, перевозящих делегации FIFA, персонал ассоциации, участников турнира, представителей оргкомитета "Россия-2018" и СМИ. Проезд по выделенкам будет разрешен с 1 июня по 17 июля 2018 года, отмечается в сообщении на сайте правительства РФ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов, включая Москву. В столице игры пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак".

Ранее сообщалось, что общественный транспорт столицы справится с повышенным пассажиропотоком во время чемпионата мира по футболу. Власти не ожидают давки и столпотворения в метро и на остановках.