Большая кольцевая линия замкнется к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

К концу 2021 году запланировано открыть четыре участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро с 15 станциями. Замкнуться кольцо должно к 2023 году, передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"До конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 15 станциями. Финансирование строительства в полном объеме гарантировано утвержденной Адресно-инвестиционной программой. По сути, после запуска этих участков будет готов основной объем Большой кольцевой линии. Полностью замкнуть ее планируем к 2023 году", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что протяженность кольцевой линии составит 70 километров. Станции БКЛ будут объединены с радиальными ветками метрополитена, железнодорожными направлениями и Московским центральным кольцом.

По словам Хуснуллина, в следующем году предусмотрен запуск участка от станции "Нижегородская" до "Рубцовской", который до замыкания кольца будет общим с новой Некрасовской линией метро. В 2020 году на юго-западе столицы планируется ввод трех станций от "Улицы Новаторов" до "Каховской", на западе Москвы к концу 2021 году будут завершены два участка от "Хорошевской" до "Проспекта Вернадского".

Также глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал Агентству "Москва", что на сегодняшний день завершены работы по устройству ограждения котлована станции "Мневники". Строители приступили к проходке тоннелепроходческими комплексами.

Проходка ведется с особой осторожностью, поскольку она идет под шлюзом Карамышевской набережной. К работам на станции привлечено более 500 человек.

Станцию оформят в стиле авангард. В центре платформы расположится арка с колоннами багряного цвета. Предполагается, что станция будет обслуживать 16 тысяч пассажиров в сутки.

На базе станции "Мневники" появится транспортно-пересадочный узел. В его составе построят жилые дома по программе реновации.

Протяженность западного участка БКЛ составит 9 километров, на нем будет расположено четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Мневники", "Терехово" и "Можайская".

Ранее первый замглавы департамента строительства Петр Аксенов заявил, что до конца 2018 года откроют станцию БКЛ "Савеловская". Сейчас там ведутся отделочные работы, наладка работы эскалаторов и инженерных систем.

Первый участок БКЛ открыли в феврале 2018 года. Пассажиров приняли пять новых станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".