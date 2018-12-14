Вагоны для общения попутчиков могут появиться в поездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В состав поездов дальнего следования нужно включить специальный вагон "для одиноких пассажиров", которые хотят найти собеседников. Такую идею предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, передает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что путешествия поездом нередко сопряжены с длительным нахождением в пути. Некоторые пассажиры любят использовать свободное время для общения и знакомства с новыми людьми.
Власов подготовил обращение к главе РЖД Олегу Белозерову, предложив помочь общительным пассажирам. По его мнению, тогда одинокие путешественники найдут друг друга и не будут мешать попутчикам, которые не поддерживают беседу.
Депутат добавил, что недавно представленные публике новые вагоны будут только "способствовать общению людей".
Ранее макет обновленного плацкартного вагона представили на Казанском вокзале столицы. Осмотреть предполагаемый интерьер и оставить отзыв все желающие смогут до 10 февраля.
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