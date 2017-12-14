Движение на фиолетовой ветке метро введено в график после сбоя

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко



Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро вошло в график, говорится на странице Московского метрополитена в Twitter.

Ранее сообщалось о сбое в движении поездов. Интервалы были увеличены по техническим причинам.

В ближайшие выходные для пассажиров закроют три станции Замоскворецкой линии метро: "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал".

На это время организуют бесплатные автобусы с интервалом меньше минуты и выделенные полосы для транспорта. Маршрут "КМ" будет останавливаться у станций "Войковская" и "Водный стадион".