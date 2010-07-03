"Петровско-Разумовскую" и "Дмитровскую" соединят с МЦД теплыми переходами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Станции метро "Петровско-Разумовская" и "Дмитровская" соединят с Московскими центральными диаметрами (МЦД) теплыми переходами, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Таким образом, сделать переход на одноименные платформы МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" можно будет, не выходя на улицу.

Платформы Дмитровская и Петровско-Разумовское построят после запуска движения поездов на первом диаметре. Они расположатся рядом со станциями метро "Петровско-Разумовская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта Андрей Акимов рассказал, что запуск нового вида общественного транспорта улучшит транспортную доступность Тимирязевского района, где проживают более 83 тысяч человек.

"У горожан появится еще один альтернативный вид транспорта. Кроме того, даже в ненастную погоду пассажирам будет удобно делать пересадку. Благодаря так называемому теплому контуру пересадки между разными видами городского транспорта станут более комфортными", – сказал Акимов.

Со станции МЦД-1 Дмитровская можно будет перейти не только на станцию метро, но и на одноименную платформу МЦД-2. Со станции МЦД-1 Петровско-Разумовское – на одноименную станцию Ленинградского направления (МЦД-3) и на действующую станцию "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей и 66 станций. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". Запустят эти диаметры в ноябре.

На первых двух сквозных маршрутах будет обустроено 66 станций, с 27 из них можно будет осуществить пересадку на станции метро, Московского центрального кольца и радиальные направления железной дороги. Ожидается, что запуск первых двух диаметров создаст около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов составят пять–шесть минут в часы пик.

