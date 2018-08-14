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Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 15 и 16 августа. Это связано с работами по замене стрелок на железнодорожной станции Дрезна, сообщает пресс-служба дороги.

Как пояснили в МЖД, в рамках плановых работ по развитию путевой инфраструктуры в среду и четверг на станции Дрезна будут менять стрелочные переводы на втором главном пути. По словам железнодорожников, это позволит обеспечить безопасность и надежность перевозок. "Технологические "окна" назначены с 9:40 до 19:40", − уточнили в пресс-службе.

Пока ведутся работы, пригородные поезда на участке Дрезна − Орехово-Зуево будут курсировать по одному пути в реверсивном режиме, то есть поочередно в обе стороны.

В пресс-службе МЖД также попросили пассажиров обратить внимание, что 15 и 16 августа из расписания уберут ряд электричек на участках Павловский Посад − Крутое, Петушки − Железнодорожная, Железнодорожная − Москва и Фрязево − Крутое. Кроме того, несколько пригородных поездов в эти дни будут отправляться и прибывать раньше или позже обычного графика. У некоторых из них также изменится количество остановок на маршруте.

В МЖД рекомендовали пассажирам заранее ознакомиться с изменениями в расписании на вокзалах, на сайте ОАО "РЖД" или же в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".