Более 150 парковочных мест организуют на востоке Москвы

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Более 150 парковочных мест появится на востоке столицы благодаря изменению схемы движения на двух улицах, сообщает Агентство "Москва".

С 15 июля односторонним станет движение на участке 9-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта в сторону улицы Металлургов и на 11-м проспекте Новогиреева от улицы Металлургов в сторону Зеленого проспекта.

При этом на участке улицы Мартеновская от улицы Металлургов до Федеративного проспекта движение, напротив, станет двусторонним.

В ЦОДД попросили водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в столице появится более 300 парковочных мест благодаря изменению схемы движения на нескольких столичных улицах. Изменения схемы движения произойдут в шести округах столицы.

Односторонними станут 1-й Дербеневский переулок, 1-й Южнопортовый проезд, Марьинский бульвар, дублер улицы Героев Панфиловцев, боковой проезд улицы Сходненская. Двусторонними улицами станут улица Усиевича, улица Вишневая, улица Демьяна Бедного.