Более 150 парковочных мест организуют на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Более 150 парковочных мест появится на востоке столицы благодаря изменению схемы движения на двух улицах, сообщает Агентство "Москва".
С 15 июля односторонним станет движение на участке 9-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта в сторону улицы Металлургов и на 11-м проспекте Новогиреева от улицы Металлургов в сторону Зеленого проспекта.
При этом на участке улицы Мартеновская от улицы Металлургов до Федеративного проспекта движение, напротив, станет двусторонним.
В ЦОДД попросили водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в столице появится более 300 парковочных мест благодаря изменению схемы движения на нескольких столичных улицах. Изменения схемы движения произойдут в шести округах столицы.
Односторонними станут 1-й Дербеневский переулок, 1-й Южнопортовый проезд, Марьинский бульвар, дублер улицы Героев Панфиловцев, боковой проезд улицы Сходненская. Двусторонними улицами станут улица Усиевича, улица Вишневая, улица Демьяна Бедного.
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