Южный вестибюль "Спортивной" открыли для входа пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро вновь открыли для входа пассажиров. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Как отметили представители московского метрополитена, южный вестибюль станции возобновил работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что южный вестибюль "Спортивной" работает только на выход. Чтобы попасть на станцию пассажирам рекомендовали пользоваться северным вестибюлем.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в свою очередь, напомнили, что в дни проведения матчей ЧМ-2018 станции метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьевы горы", "Тушинская" и "Спартак" изменят режим работы. Изменения также коснутся станции МЦК "Лужники".

В частности, по информации ведомства, во время массового прибытия болельщиков к стадионам вестибюли некоторых из этих станций будут работать только на вход, а после завершения игры − только на вход.

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