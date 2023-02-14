Москва онлайн покажет обзор форума автобизнеса ForAuto-2023

Фото: depositphotos/saragolfart@gmail.com

15 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят экскурсию по форуму автобизнеса ForAuto-2023.

Наш корреспондент Анна Луговская пообщается с экспертами на тему будущего российского автопрома и авторынка. В прямом эфире вы увидите наиболее интересные экспонаты.

Смотрите прямую трансляцию 15 февраля в 10:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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