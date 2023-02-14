Москва онлайн покажет дискуссию, посвященную будущему российского авторынка

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15 февраля в рамках 13-го ежегодного форума автобизнеса ForAuto-2023 состоится круглый стол, посвященный будущему российского автомобильного рынка.

Как изменился рынок за минувший год? Что будет с производством автомобилей в России? Есть ли стратегии развития у ведущих отечественных брендов? Каковы прогнозы на ближайшее будущее? Об этом и многом другом будут рассказывать:



директор по операционным вопросам Geely Motors Russia Валерий Тараканов;

генеральный директор "Автодома" Андрей Ольховский;

директор по развитию и инновациям "КЛЮЧАВТО" Юлия Овчинникова;

директор по развитию "РОЛЬФ" Владимир Мирошников;

начальник управления развития продаж ГК "Современные транспортные технологии" Наталья Плетникова;

директор по продажам АО "АВТОВАЗ" Виталий Осипов;

руководитель специальных проектов EVOLUTЕ Василий Чеботарев;

директор по продажам и развитию Changan Motors Rus Александр Кулагин;

директор по маркетингу SKYWELL Ольга Удальцова.

Смотрите прямую трансляцию 15 февраля в 10:50 на этой странице или на портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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