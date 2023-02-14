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14:56

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Москва онлайн покажет дискуссию, посвященную будущему российского авторынка

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

15 февраля в рамках 13-го ежегодного форума автобизнеса ForAuto-2023 состоится круглый стол, посвященный будущему российского автомобильного рынка.

Как изменился рынок за минувший год? Что будет с производством автомобилей в России? Есть ли стратегии развития у ведущих отечественных брендов? Каковы прогнозы на ближайшее будущее? Об этом и многом другом будут рассказывать:

  • директор по операционным вопросам Geely Motors Russia Валерий Тараканов;
  • генеральный директор "Автодома" Андрей Ольховский;
  • директор по развитию и инновациям "КЛЮЧАВТО" Юлия Овчинникова;
  • директор по развитию "РОЛЬФ" Владимир Мирошников;
  • начальник управления развития продаж ГК "Современные транспортные технологии" Наталья Плетникова;
  • директор по продажам АО "АВТОВАЗ" Виталий Осипов;
  • руководитель специальных проектов EVOLUTЕ Василий Чеботарев;
  • директор по продажам и развитию Changan Motors Rus Александр Кулагин;
  • директор по маркетингу SKYWELL Ольга Удальцова.

Смотрите прямую трансляцию 15 февраля в 10:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

транспортавтоМосква онлайн

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