Побит суточный рекорд по пассажиропотоку на МЦК с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Суточный пассажиропоток на поездах МЦК 13 февраля превысил 472 тысячи человек и побил рекорд с начала года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Рекорд совпал со снегопадом, который стал сильнейшим за зиму. В городе выпало 12 сантиметров снега.

В МЖД уточнили, что снег на радиальных линиях МЖД и МЦК убирали более семи тысяч железнодорожников. Кроме того, были задействованы пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины.

"Неблагоприятные погодные условия не повлияли на график движения "Ласточек" МЦК", – отметили в пресс-службе.

Ранее в МЖД заявили, что за минувшие сутки железнодорожники очистили около 800 километров путей. Они вывезли свыше 80 тысяч кубометров снега.