Расписание электричек Казанского направления изменится с 21 по 31 января

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Электрички Казанского направления Московской железной дороги будут ходить по временному расписанию с 21 по 24 января, 25 января и с 28 по 31 января из-за планового ремонта на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной ППК.

Ремонт проведут на перегоне Пески – Шиферная. Изменения коснутся восьми электричек. Уточняется, что у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия.

ЦППК просит пассажиров заранее ознакомиться со всеми изменениями. Расписание доступно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в приложении "Расписание и билеты ЦППК".