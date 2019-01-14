Движение на Калининской линии метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение поездов на Калининской линии столичной подземки ввели в график после инцидента с пассажиром, говорится в Twitter московского метро.

Ранее сообщалось, что на желтой ветке поезда следуют с увеличенными интервалами.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, на станции "Перово" женщина упала на рельсы.

"С контактного рельса снято напряжение для извлечения пострадавшей", – сказал собеседник агентства.

В результате ЧП женщина осталась жива. Обстоятельства падения и состояние пострадавшей уточняются.