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10:44

Движение на Калининской линии метро ввели в график

транспорт метро

10:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение поездов на Калининской линии столичной подземки ввели в график после инцидента с пассажиром, говорится в Twitter московского метро.

Ранее сообщалось, что на желтой ветке поезда следуют с увеличенными интервалами.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, на станции "Перово" женщина упала на рельсы.

"С контактного рельса снято напряжение для извлечения пострадавшей", – сказал собеседник агентства.

В результате ЧП женщина осталась жива. Обстоятельства падения и состояние пострадавшей уточняются.

транспорт метро

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