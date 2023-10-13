В Москве улучшилась транспортная доступность станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После продления желтой ветки столичного метро изменилось 11 автобусных маршрутов. Транспортная доступность улучшилась у недавно открытых станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В будние дни на этих автобусах проезжают более 24 тысяч человек. После изменений маршрутов транспорт подъезжает прямо к станциям, время ожидания на остановках и в пути уменьшилось.

Например, на автобусах № 272 и 911 горожане быстрее доезжают до аэропорта от "Внуковского завода", от "Саларьева" и от станции "Филатов Луг".

Маршрут № 911 продлили до остановки "Внуковский завод". Некоторые автобусы продолжили ездить по короткому маршруту № 911к – от "Саларьева" до станции "Аэропорт Внуково". Также там теперь останавливаются автобусы Н11, № 32, 128, 272, 526, 611, 878, 889 и подмосковный № 1043.

Кроме того, автобус № 950 делает остановку у восьми станций Солнцевской линии метро и четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), включая станции Солнечная МЦД-4 в Солнцеве.

Общественный наземный транспорт теперь курсирует чаще. Чтобы доехать от Боровского шоссе до станции "Юго-Западная", можно сесть на автобус № 374.

Также улучшилось транспортное обслуживание жителей микрорайона Солнцево-Парк. Там изменили маршруты № 128, 374, 579 и 870. Теперь у них появилась остановка около станции "Пыхтино", автобусы ездят в обе стороны по улице Летчика Грицевца. Для проезда по улице Летчика Ульянина можно использовать автобус № 892.

Автобусы № 272 и 472 объединили. Теперь они следуют по маршруту станция метро "Саларьево" – станция метро "Филатов Луг" – станция метро "Аэропорт Внуково" – Насосная улица.

Автобус № 526 следует по маршруту Троицк – станция метро "Аэропорт Внуково". Он стал ходить чаще в два раза. Между Троицком и станцией "Ольховая" ездит автобус № 433.

Ранее сообщалось, что свыше 200 новых электробусов поступило с начала 2023 года в Москву.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сейчас в столице более 1 250 электробусов. Отечественная техника безопасно и с комфортом перевозит гостей и жителей столицы.

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