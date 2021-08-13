Маршруты трамваев между станциями "Войковская" и "Дмитровская" изменятся с 14 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршруты трамваев между станциями метро "Войковская" и "Дмитровская" изменятся с 14 августа. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, трамваи №23, 27, 29 и 30 не будут ходить в будние дни после 21:00. Трамваи №27, 29, 30 не будут курсировать по выходным с утра и до 21:00, маршрут №31 продлят от метро "Войковская" до "Михалково".

Также по выходным после 21:00 трамваи №23, 27, 29, 30 не будут работать, а трамваи №31 проследуют по обычному маршруту до станции метро "Войковская". Пассажирам рекомендуют передвигаться на автобусе №027, курсирующем от метро "Дмитровская" до "Войковской".

Уточняется, что изменения вводятся на время ремонта на улицах Зои и Александра Космодемьянских, Костякова и в Дмитровском проезде.

"Эти работы требуют закрытия движения, но только по выходным, а также по будням после вечернего часа пик. По будням с утра до 21:00 трамваи будут ходить своими маршрутами", – говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что 14 августа возобновит работу разворотное кольцо у станции метро "Войковская". Остановку для посадки перенесут к вестибюлю метро.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали об обновлении трамвайного парка. Планируется, что новые вагоны на всех маршрутах будут работать уже к 2023 году.