Маршруты трамваев между станциями "Войковская" и "Дмитровская" изменятся с 14 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Маршруты трамваев между станциями метро "Войковская" и "Дмитровская" изменятся с 14 августа. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Так, трамваи №23, 27, 29 и 30 не будут ходить в будние дни после 21:00. Трамваи №27, 29, 30 не будут курсировать по выходным с утра и до 21:00, маршрут №31 продлят от метро "Войковская" до "Михалково".
Также по выходным после 21:00 трамваи №23, 27, 29, 30 не будут работать, а трамваи №31 проследуют по обычному маршруту до станции метро "Войковская". Пассажирам рекомендуют передвигаться на автобусе №027, курсирующем от метро "Дмитровская" до "Войковской".
Уточняется, что изменения вводятся на время ремонта на улицах Зои и Александра Космодемьянских, Костякова и в Дмитровском проезде.
"Эти работы требуют закрытия движения, но только по выходным, а также по будням после вечернего часа пик. По будням с утра до 21:00 трамваи будут ходить своими маршрутами", – говорится в сообщении.
В департаменте напомнили, что 14 августа возобновит работу разворотное кольцо у станции метро "Войковская". Остановку для посадки перенесут к вестибюлю метро.
Ранее в столичном Дептрансе рассказали об обновлении трамвайного парка. Планируется, что новые вагоны на всех маршрутах будут работать уже к 2023 году.
Движение трамваев около Курского вокзала восстановлено
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