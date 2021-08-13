Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17:54

Маршруты трамваев между станциями "Войковская" и "Дмитровская" изменятся с 14 августа

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршруты трамваев между станциями метро "Войковская" и "Дмитровская" изменятся с 14 августа. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, трамваи №23, 27, 29 и 30 не будут ходить в будние дни после 21:00. Трамваи №27, 29, 30 не будут курсировать по выходным с утра и до 21:00, маршрут №31 продлят от метро "Войковская" до "Михалково".

Также по выходным после 21:00 трамваи №23, 27, 29, 30 не будут работать, а трамваи №31 проследуют по обычному маршруту до станции метро "Войковская". Пассажирам рекомендуют передвигаться на автобусе №027, курсирующем от метро "Дмитровская" до "Войковской".

Уточняется, что изменения вводятся на время ремонта на улицах Зои и Александра Космодемьянских, Костякова и в Дмитровском проезде.

"Эти работы требуют закрытия движения, но только по выходным, а также по будням после вечернего часа пик. По будням с утра до 21:00 трамваи будут ходить своими маршрутами", – говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что 14 августа возобновит работу разворотное кольцо у станции метро "Войковская". Остановку для посадки перенесут к вестибюлю метро.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали об обновлении трамвайного парка. Планируется, что новые вагоны на всех маршрутах будут работать уже к 2023 году.

Движение трамваев около Курского вокзала восстановлено

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать