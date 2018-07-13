Участок Филевской линии метро закроют 14 и 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение поездов на участке Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" из-за ремонта будет приостановлено 14 и 15 июля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
"В субботу и воскресенье, 14 и 15 июля, будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" – по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада", – сообщили в пресс-службе.
В штатном режиме подземка возобновит работу утром 16 июля.
По словам специалистов, за 48 часов специалисты выполнят тот объем работ, на который без остановки движения понадобилось бы около месяца.
На время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные автобусы КМ.
Ранее сообщалось, что станцию "Беломорская" метро планируется открыть в декабре. Единственная сложность заключается в том, что работать строителям дают только два часа ночью. Станция возводится на действующем участке Замоскворецкой линии между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино".
Двухпутный тоннель начали прокладывать между станциями "Юго-Восточная" и "Окская" Кожуховской линии.
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