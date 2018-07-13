Станцию метро "Беломорская" могут открыть в декабре

Фото: stroi.mos.ru
Станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии метро планируют открыть в декабре, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, движение на новой станции власти хотят запустить до конца года. Однако в этом вопросе есть сложность: у строителей есть возможность работать только по два часа ночью.
"Мы хотим запросить четыре часа, и тогда, думаю, все поедет. Это уникальный проект по технологии, когда станция "ставилась" на уже действующий тоннель. Это накладывает определенные сложности, но мы настроены запустить станцию в декабре", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".
Новая станция возводится на действующем участке Замоскворецкой линии между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино".
Ранее сообщалось, что работы по архитектурной отделке станции ведутся без остановки движения по действующему участку Замоскворецкой линии.
Пассажиропоток "Беломорской", по предварительным оценкам, будет достигать 150 тысяч человек в сутки. В архитектурном решении интерьеров станции отразят достопримечательности Беломорского края – Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи, а также северные пейзажи.
За первое полугодие 2018 года в Москве ввели в эксплуатацию восемь станций метро и 16,72 километра линий.
Какой будет станция "Беломорская" Замоскворецкой линии
Кроме того, ранее стало известно, что двухпутный тоннель начали прокладывать между станциями "Юго-Восточная" и "Окская" Кожуховской линии. Здесь впервые в Москве применили тоннелепроходческий комплекс диаметром десять метров.
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