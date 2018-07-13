Матчи полуфиналов ЧМ-2018 в метро посмотрели более 400 тысяч пассажиров

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Матчи полуфиналов чемпионата мира по футболу Франция – Бельгия и Хорватия – Англия в метро посмотрели более 400 тысяч пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Прямые трансляции велись на 8720 экранах, установленных в 1896 вагонах. Такие поезда ходят по всем линиям подземки, кроме Филевской и первого участка Большой кольцевой линии. В каждом вагоне висит четыре больших экрана диагональю 21,5 дюйма или восемь средних – 15,6 дюйма.
Все дисплеи показывают видео в HD-качестве. Причем там транслируют не только матчи, но и информацию об изменениях в работе метро и наземного транспорта, а также свежие новости города и мира.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, прямые трансляции на экранах в вагонах – одна из самых популярных новинок, реализованных в метро к ЧМ-2018. Матчи показывали с первого дня турнира.
"Российские и иностранные болельщики оценили эту новинку и даже фотографировались на фоне экранов", – добавил Ликсутов.
Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" примут в общей сложности 12 игр, всего же мероприятие проходит в 11 городах страны.
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