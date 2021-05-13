Платформу Москва-Сортировочная переименуют с 21 мая

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Платформа Москва-Сортировочная Киевского направления МЖД сменит свое название на Поклонная с 21 мая, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Уточняется, что перемена обусловлена близким расположением станции к улице Поклонной, Поклонной горе и метро "Парк Победы". По замыслу, за счет ассоциации пассажирам будет легче ориентироваться на маршруте.

Новое название уже отображается на сайте МЖД, в мобильном приложении ЦППК и на проездных документах.

Ранее стало известно о планах переименовать станцию метро "Пражская". Уточнялось, что причиной инициативы стал дипломатический конфликт с Чехией.

