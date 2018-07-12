Интервал движения поездов Курского направления МЖД увеличили

12 июля, 18:49
Несколько электричек следуют с увеличенным интервалом на Курском направлении МЖД. Причиной стал сбой светофоров, у которых повредили кабель, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
"Сегодня в 17:21 на перегоне Гривно – Львовская Курского направления МЖД, по предварительной информации, злоумышленники повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме. В результате нарушена штатная работа нескольких светофоров", – сказано в сообщении.
Отмечается, что на место незамедлительно отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.
Представители магистрали подчеркнули, что движение не приостанавливали. Диспетчеры пропускают поезда по спецрежиму. Составы следуют на сниженной скорости. "Это позволяет не приостанавливать движение и обеспечивать перевозку пассажиров в вечерние часы "пик", – пояснили в МЖД.
В пресс-службе подчеркнули, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить штатную работу светофоров и напомнили, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта угрожает безопасности движения поездов и влечет административную и уголовную ответственность.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: