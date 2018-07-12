"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам 158,5 миллиона рублей

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Авиакомпания "Саратовские авиалинии" компенсировала пассажирам стоимость более чем 24 тысяч билетов. Сумма выплат составила 158,5 миллиона рублей, сообщил перевозчик.

Сейчас на рассмотрении находятся еще 10 тысяч заявлений и претензий, отмечается в сообщении. "Приносим свои извинения за возможную задержку выплат, связанную исключительно с обработкой и сверкой поступивших заявлений и претензий вручную сотрудниками АО "Саратовские авиалинии", – добавили представители перевозчика.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозчик начал выплачивать компенсации за неиспользованные пассажирами билеты.

В компании заверяли, что все обязательства будут выполнены, но дело все же потребовало вмешательства Роспотребнадзора. Как сообщили в областном управлении ведомства, специалисты помогли клиентам компании составить свыше 1,2 тысячи претензий и подготовили 16 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей.