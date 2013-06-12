Троллейбусы №67 задерживаются на проспекте Андропова

Авария парализовала движение троллейбусов на юге Москвы

На проспекте Андропова задерживается движение троллейбусов маршрута №67. Причиной стало повреждение контактной сети железобетонной опорой на пересечении с Коломенским проездом.

Там грузовой тягач столкнулся с легковым автомобилем и после этого врезался в опору дорожного освещения. На фонарном столбе были закреплены и троллейбусные провода. От удара столб упал, оборвав контактную сеть. Двое человек, которые находились в фуре, были госпитализированы.

По сообщению пресс-службы столичного департамента транспорта, движение троллейбусов планируется восстановить к 14.30.