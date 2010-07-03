Москвичей попросили отказаться от личного транспорта из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Проезд по московским дорогам может быть затруднен в понедельник, 13 мая, из-за непогоды. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта, призвав водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

"Начинается рабочая неделя. Синоптики обещают с утра дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Лучше перемещаться по городу без авто. Если нужно на машине, паркуйтесь вдали от деревьев и шатких конструкций", – говорится в сообщении в Twitter.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области в понедельник, 13 мая. Ожидаются гроза и сильный ветер.

Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00. В столице в этот день будет облачночно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ожидается ветер 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.

"Мы ожидаем в первый день предстоящей недели в Москве и области переменную облачность. Уже предстоящей ночью пройдут кратковременные дожди. Днем мы ожидаем дожди с грозами, минимальная температура воздуха в столице в ночь на понедельник – 12-14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов тепла. Днем в понедельник в столице максимальная температура – 21-23 градуса, по области – от 19 до 24", – рассказал телеканалу Москва 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Метеорологи уже начали подводить некоторые климатические итоги последнего месяца весны. По их словам, первая декада мая оказалась аномально теплой. Средняя температура первой декады месяца составила 13,7 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы. Кроме того, отметили специалисты центра погоды "Фобос", за первые десять дней мая в Москве выпало свыше 70 процентов месячной нормы осадков.