ЦОДД напомнил о перекрытии движения возле кладбищ в Москве 13 апреля

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей и гостей столицы о том, что 13 апреля временно нельзя будет проехать на личном транспорте по улицам, которые расположены рядом с кладбищами сразу в нескольких районах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение будет закрыто в период с 06:00 до 16:00 в Восточном, Юго-Западном, Южном, Северном, Западном, Северо-Западном административных округах, а также в Троицком и Новомосковском административном округах.

Кроме того, в Северо-Западном административном округе на Пятницком шоссе в сторону области от улицы Барышиха до съезда на Митинское кладбище будет организована выделенная полоса. При этом автомобилисты не смогут повернуть налево на разворотную площадку, расположенную в Проектируемом проезде № 5557 в районе владения 1.

Также водителям напомнили, что временно нельзя будет останавливаться и парковать машины в Волоколамском проезде от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов, в проезде Стратонавтов в районе Волоколамского шоссе, в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища и на Кавказском бульваре от улицы Бехтерева до Деловой улицы.

В связи с этим автомобилистов попросили заранее строить маршруты.

В Вербное воскресенье до столичных кладбищ будут ходить более 450 автобусов на 32 специальных маршрутах. Для специальных маршрутов назначат номера Э, Э-1, Э-2 и Э-3. Они и некоторые регулярные автобусные маршруты будут работать с 09:00 до 19:00 и предоставлять бесплатный проезд для пассажиров.

