Транспортную карту "Подорожник" можно будет использовать в московском метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва и Санкт-Петербург обсуждают возможность использования транспортных карт "Подорожник" и "Тройка" в метрополитенах обоих городов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Такую перспективу обсудили вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, уточнили представители ведомства. "Таким образом жители Санкт-Петербурга смогут использовать "Подорожник" для проезда в московском метрополитене, а москвичи привычную им карту "Тройка" для пользования подземкой северной столицы", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".
Отмечается, что применение карт в метро станет первым этапом, затем проездные возможно начнут принимать и в наземном общественном транспорте двух городов. Сроки реализации проекта пока не озвучены.
Москвичи и петербуржцы могут пользоваться картой с двумя приложениями "Тройка-Подорожник" и "Подорожник-Тройка". Они стали доступны пассажирам общественного транспорта в 2017 году.
Аналогичные совмещенные карты действуют в столице и Московской области. Пассажиры могут купить пластиковый проездной, на котором записаны приложения "Тройка" и "Стрелка". В ближайшее время планируется выпустить совмещенный билет, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года.
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