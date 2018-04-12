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Москва 24

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Город

12 апреля 2018, 19:29

Транспортную карту "Подорожник" можно будет использовать в московском метро

транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва и Санкт-Петербург обсуждают возможность использования транспортных карт "Подорожник" и "Тройка" в метрополитенах обоих городов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Такую перспективу обсудили вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, уточнили представители ведомства. "Таким образом жители Санкт-Петербурга смогут использовать "Подорожник" для проезда в московском метрополитене, а москвичи привычную им карту "Тройка" для пользования подземкой северной столицы", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Отмечается, что применение карт в метро станет первым этапом, затем проездные возможно начнут принимать и в наземном общественном транспорте двух городов. Сроки реализации проекта пока не озвучены.

Москвичи и петербуржцы могут пользоваться картой с двумя приложениями "Тройка-Подорожник" и "Подорожник-Тройка". Они стали доступны пассажирам общественного транспорта в 2017 году.

Аналогичные совмещенные карты действуют в столице и Московской области. Пассажиры могут купить пластиковый проездной, на котором записаны приложения "Тройка" и "Стрелка". В ближайшее время планируется выпустить совмещенный билет, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года.

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