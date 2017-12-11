МЦК интегрируют с МЖД на восьми направлениях в 2018 году

11 декабря, 12:16
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Московское центральное кольцо (МЦК) интегрируют с Московской железной дорогой на восьми направлениях в следующем году, сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
"Фактически мы формируем полноценные транспортно-пересадочные узлы, которые позволят пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу", – объяснил суть изменений Бочкарев.
Работы ведутся на Ярославском, Октябрьском, Казанском, Курском, Горьковском, Павелецком, Савеловском и Рижском направлениях МЖД, добавил глава департамента, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
На Казанском направлении работы уже завершены, на оставшихся семи продолжаются. Ведется строительство остановочных пунктов для пересадки на МЦК на Павелецком, Горьковском, Курском и Рижском направлениях ж/д.
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